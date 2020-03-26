Türkiye İstanbul Havalimanı'nda bekletilen 1500 yabancı yolcu Karabük'e gönderildi

İstanbul Havalimanı'nda bekletilen 1500 yabancı yolcu Karabük'e gönderildi

Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda bekletilen 1500 yabancı yolcu Karabük'e gönderildi

Corona virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

26 Mart 2020, Perşembe 13:11 Son Güncelleme:
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Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

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