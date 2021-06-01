Türkiye İstanbul Havalimanı'nda PCR test sonucu 1,5 saatte çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda PCR test sonucu 1,5 saatte çıkıyor

Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda PCR test sonucu 1,5 saatte çıkıyor

Son dakika haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.

01 Haziran 2021, Salı 15:06 Son Güncelleme:
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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl kurulan merkezde yurt dışına giden yolcular uçuşlarında ibrazı zorunlu olan PCR test sonuçlarını 1,5 saatte alabilecek.

İstanbul Havalimanı'nda 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 24 saat hizmet veren PCR Test Merkezi, günlük 20 bin test kapasitesiyle yolculara hizmet veriyor. Test merkezinde PCR testinin yanı sıra antikor ve antijen testleri de yapılıyor.



Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl havalimanında kurulan test merkezinde yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, terminalde bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde inceleniyor. PCR test sonucunu 1,5 saat, antikor sonucunu 45 dakika, antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de mesajla yolcuya bildiriliyor. Yolcuların PCR, antikor ve antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor. Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor. İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden (reservation@igapass.com) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.



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