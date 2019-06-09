Tatilin son gününde İstanbul'a dönmek için hava ulaşımını tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı iç ve dış hat terminalleri geliş katlarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Bayram tatilinin son günü olması dolayısıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler gerekli önlemleri alırken, havalimanında görevli polis ekipleri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. İGA personeli de bagaj alım bölgesinde ve çıkışta yolculara yardımcı oldu.

Tatilini İzmir'de geçiren avukat Pelin İşçi, duruşması nedeniyle bayramdan önce İzmir'e gittiğini belirterek, "Tatille birleşmesi güzel oldu. Tatil gayet güzel geçti. 12 gün orada kaldım." dedi.

Ramazan Bayramı tatilini ailesiyle İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçirdiği ifade eden Yılmaz Gökgöz de "Güzeldi, gayet iyiydi. Pazar gittik ve bu pazar dönüyorum. Tatilin 9 gün olması bile az geldi, keyifli geçti. Giderken biraz yoğunluk oldu. Gelirken, herhangi bir sıkıntı olmadı, her şey çok güzeldi." diye konuştu.

Gündüz başlayan yoğunluğun belirli aralıklarla geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YENİ REKOR

Bu arada, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na bugün toplam bin 294 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirecek. 650 uçağın kalkış, 641 uçağın iniş yapacağı havalimanı, tam kapasiteye geçtiği 6 Nisan'dan bu yana yeni bir rekor kıracak. (AA)