Türkiye İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Türkiye

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

İstanbul Havalimanı’ndaki seferler lodos nedeniyle aksamıştı. İstanbul'da rüzgar etkisini kısmi olarak azalttı. İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar normale döndü.

29 Kasım 2021, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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 İstanbul’da etkili olan rüzgarın etkisini kısmi olarak azaltmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki seferler normale döndü.

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos, kentteki hayatı olumsuz etkileyerek hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı. Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar, sorunsuz şekilde devam ediyor.


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