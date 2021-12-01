Türkiye İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Türkiye

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

İstanbul’da etkili olan rüzgarın etkisini kısmi olarak azaltmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki seferler normale döndü.

01 Aralık 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos kentteki hayatı olumsuz etkilemiş, hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul'daki havalimanlarında operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

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