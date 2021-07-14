16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da THY'nin Kabin seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Rusya'nın St. Petersburg şehrine devam uçuşu olan grubun, Rusya'ya giriş için başta vize olmak üzere diğer seyahat evraklarınının olmaması üzerine uçuşlarına izin verilmedi. Bunun üzerine can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyi tercih etti. Ülkelerine döndüklerinde ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalacaklarını öne süren Afgan grubun, havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne bağlı birime 'uluslararası koruma' başvurusunda bulunmuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 yabancı, 22 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir.

Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA