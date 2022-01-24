Türkiye İstanbul Havalimanı’ndaki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi

İstanbul Havalimanı’ndaki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi

Türkiye

İstanbul Havalimanı’ndaki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal oldu. Havalimanına giden yollar da kar nedeniyle kapanınca yolcular ve turistler mahsur kaldı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 23:12 Son Güncelleme:
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İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu.


Kar yağışı nedeniyle havalimanına giden yollar da ulaşıma kapandı. İstanbul havalimanından mahsur kalan yolcular ve turistler objektiflere yansıdı.

İSTANBUL (İHA)

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