İstanbul Havalimanı’ndan 302 bin 215 kişi uçtu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı’nda 2 bin 406 sefer ile 302 bin 215 yolcumuzu ağırladık. 10 dış hat, 13 iç hat seferlerimiz ile İstanbul Havalimanı’ndan hem uçun hem büyük projeyi görün."

İSTANBUL (AA)