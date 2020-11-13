İstanbul için bir yasak daha!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
13 Kasım 2020, Cuma 18:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir" dedi.
DHA
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