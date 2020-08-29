İstanbul için çalışma saati ve toplu ulaşım uyarısı

İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Milliyet aracılığı ile önemli uyarılarda bulundu.

Ilıcalı, “Kovid-19 öncesi toplu ulaşımda günlük yolcu rakamı 7.5 milyondu. Geçtiğimiz gün toplu taşımayı bir günde kullananların sayısı 4.1 milyon olarak tespit edildi. Şayet üniversiteler açılır ve 3 milyon üniversiteli ulaşım araçlarını kullanmaya başlarsa, Kovid-19 öncesinden farklı bir manzara olmayacak. Metrobüslerde taşınan yolcu sayısı son birkaç gündür 600 bini geçmiş durumda. Nisan, mayıs ayında bomboş gidip gelen metrobüsler yüzde 60 dolulukla seferler düzenliyor” dedi.

Okulların açılması ile birlikte toplu ulaşımdaki talep artışının salgın tablosunu olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ilıcalı, “Mutlaka ama mutlaka çalışma saatleri ve evden çalışma seçeneklerinin yanı sıra toplu ulaşımdaki kapasiteyi artırmak gerekiyor. Aşı piyasaya çıkana kadar 3 milyon üniversiteli uzaktan eğitime devam etmeli. Üniversiteler açılıp öğrenciler yollara dökülürse, Nisan-Mayıs döneminden bile kötü bir tablo görürüz. Eylül itibarıyla üniversitelilerin toplu ulaşımı kullanmaya başlaması sosyal mesafe kuralının yok olması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Çalışan kesim için mesai kademelendirme ve evden çalışma seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ilıcalı, ulaşımda olası riskler konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunum yaptıklarını ifade ederek, “Toplu ulaşımda eski yoğunluk görüntüleri ortaya çıkarsa, virüsten korunmak imkânsız hale gelecektir” dedi.

Milliyet / Mert İnan