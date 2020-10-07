İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.









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