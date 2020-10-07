Türkiye İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

Türkiye

İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınlayarak dolu uyarısı yaptı.

07 Ekim 2020, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



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