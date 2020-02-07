Türkiye İstanbul için don ve buzlanma uyarısı

İstanbul için don ve buzlanma uyarısı

Türkiye

İstanbul için don ve buzlanma uyarısı

İstanbul'da etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda kar yağışının akşam saatlerinde etkisini göstereceği ve buzlanma ihtimaline karşılık dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

07 Şubat 2020, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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Meteoroloji, İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre kar yağı bu akşam başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kar yağışının bu akşam saatlerinde başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Uyarıda "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

DHA

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