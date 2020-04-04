Türkiye İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul için fırtına uyarısı

Türkiye

İstanbul için fırtına uyarısı

Marmara bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, “Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 kilometre/saat); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


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