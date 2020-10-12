İstanbul için fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
İstanbul ve bölge illerinde 13 Ekim Salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
12 Ekim 2020, Pazartesi 19:36 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.
Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA
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