Türkiye İstanbul için fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

İstanbul için fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

Türkiye

İstanbul için fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

İstanbul ve bölge illerinde 13 Ekim Salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

12 Ekim 2020, Pazartesi 19:36 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA


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