Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını bu sabah itibarıyla duyurdu.

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara'nın batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak görüleceği tahmin edildiğini bildiren Meteoroloji, sıcaklıklar ile ilgili ise mevcut seyrin devam edeceğini belirtti. Ama Mikdat Kadıoğlu farklı kanıda...

ÇARPICI TAHMİN: SICAKLIK 20 DERECE OLACAK

Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise, yaptığı sıcaklık tahminiyle sosyal medyada gündem oldu. Elindeki verileri bir görselle paylaşan Kadıoğlu, önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklığın 20 dereceleri bulacağını iddia etti.

Kadıoğlu yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 20 C'ye yaklaşıyor. Bir Amerikan atasözüne göre "Mart kuzu gibi gelirse aslan gibi gidermiş". Bakalım bu yıl kuzu postunca gelen mart nasıl gidecek? " ifadelerini kullandı







