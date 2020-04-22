Türkiye İstanbul için kamuda mesai saatleri değişti

İstanbul için kamuda mesai saatleri değişti

Türkiye

İstanbul için kamuda mesai saatleri değişti

İstanbul Valili tarafından paylaşılan duyuruda kamuda mesai saatleri ile ilgili değişiklik yapıldığı açıklandı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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İstanbul'da kamu çalışanları için mesai saatlerinde corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeye gidildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul’da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.


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