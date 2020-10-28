Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

İlk kez bir toplantıyı Ankara dışında İstanbul'da yaptık. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbuldadır. Pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da. Hekim ve hemşirelerden ambulans şoförlerimize kadar bütün sağlık çalışanları teyakkuzdayız. Gelişme salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sırada. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şeyi iç içe yaşıyoruz. Virüsün yayılmasına çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu.

Toplu ulaşım ve sosyal mesafe

Toplu ulaşım büyük risk kaynaklarından. Toplu taşıma, kapalı yerlerde planlama istedik. Kurallara uyumun azalmasıyla birlikte İstanbul'da salgın hızla tırmandı.

Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var.

Kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandığımız engel kalabalıktır. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Geçtiğimiz 6 gün boyunca bu konuda çalıştık.

Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında OSB'ler dahil özel sektörde iş saatlerini yine sosyal hareketlilik temasını azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.

''Günde 3 kişiyle görüyorsak 1 kişiyle görüşeceğiz''

Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda artış 1'ken 2, 2'yken 4 şeklinde olmayacak, 1'ken 3, 3'ken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor.

Çözüm artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmaktır.

Virüs 1 kişiden ortalama 3 kişiye ulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'ine indireceğiz.

Dışarı çıktığımızda 3 yere uğruyorsak bunu 1'e indireceğiz. Günde 3 kişiyle görüyorsak 1 kişiyle görüşeceğiz. İsteğim, hareketi ve teması 3'te 1'ine indirmenizdir.

Günlük corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 28 Ekim tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 128 bin 312 olurken, hasta sayısı 2 bin 305 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 77 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 662 hasta ise iyileşti.

Şu an için bir seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz.

Yerli aşı konusu

Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse.

Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur.

Grip aşısı

İstanbul'un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor

Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin.

2,2 milyon grip aşısı temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz.







