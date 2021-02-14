Türkiye İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Türkiye

İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul'da pazar günü yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

14 Şubat 2021, Pazar 23:31 Son Güncelleme:
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İstanbul'da bugün (15 Şubat Pazartesi) kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, il genelinde pazar günü yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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