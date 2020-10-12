Türkiye İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Türkiye

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

12 Ekim 2020, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
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AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.


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