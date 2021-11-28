İstanbul için rüzgar uyarısı! Vali Yerlikaya paylaştı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, (DHA)



