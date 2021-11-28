Türkiye İstanbul için rüzgar uyarısı! Vali Yerlikaya paylaştı

İstanbul için rüzgar uyarısı! Vali Yerlikaya paylaştı

Türkiye

İstanbul için rüzgar uyarısı! Vali Yerlikaya paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Kasım Pazartesi günü kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

28 Kasım 2021, Pazar 22:02 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, (DHA)

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