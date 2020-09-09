Türkiye İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Türkiye

İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

09 Eylül 2020, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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