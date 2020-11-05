İstanbul için sağanak yağış uyarısı





Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Otobüsten inen vatandaşlar Marmaray'a koşarak gitti.

Türkiye genelinde etkili olacak

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (51-75 kg/m2) çok kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.



