Türkiye İstanbul için 'sarı' uyarı

İstanbul için 'sarı' uyarı

Türkiye

İstanbul için 'sarı' uyarı

Meteoroloji, İstanbul için yarın 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.


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