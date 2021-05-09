Türkiye İstanbul için sevindiren haber! Koronavirüs vaka sayılarında umut veren tablo

İstanbul için sevindiren haber! Koronavirüs vaka sayılarında umut veren tablo

Türkiye

İstanbul için sevindiren haber! Koronavirüs vaka sayılarında umut veren tablo

Son dakika haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.

09 Mayıs 2021, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

AA

İlgili Haberler
Bilim Kurulu üyesi Tezer, çocukların neden aşılanması gerektiğini açıkladıKoronavirüs temaslıları en erken ne zaman PCR testi yaptırmalı? Uzman açıkladı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Daha neler
Rauf Tamer
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 9 Mayıs 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları