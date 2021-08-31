Türkiye İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye

İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

Marmara Bölgesi’nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

31 Ağustos 2021, Salı 18:26 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL (AA)

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