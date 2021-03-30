İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı son dakika açıklamasına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
30 Mart 2021, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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