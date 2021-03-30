Türkiye İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji saat verdi

İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Türkiye

İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı son dakika açıklamasına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

30 Mart 2021, Salı 13:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya’da şoke eden görüntüler! 5 yıldızlı tesiste yüzlerce kişi…