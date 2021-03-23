İstanbul için son dakika kapanma uyarısı! Sokağa çıkma yasakları...

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart’ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun’da tespit edildi. Samsun’da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53’den 598.97’ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye’de 81 ilin 11’inde vaka sayıları düşerken, 70’inde yükselişe geçti.

Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 251.12, Ankara’da 107.99, İzmir’de 111.41 oldu.

14 İL DAHA KIRMIZI

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldiğini ifade etti.

SON DAKİKA UYARISI: KAPANMAYALIM!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

5 İLDE VAKA SAYISI ALARM VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin (İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova) yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

YERİNDE KARAR YERİNDE TEDBİR

Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık vaka artış raporunda en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova olarak açıklanmıştı.

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