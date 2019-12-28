İstanbul için yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul için uyarı yapıldı

İstanbul sabah saatlerinde güne sağanakla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de daha önce sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının kent genelinde 6 derece olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji yağışların öğleden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı uyarısında bulundu.



