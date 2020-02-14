Türkiye İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

Türkiye

İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Doğu Anadolu'daki 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yaptı. Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinde yağış beklendiği ifade edildi.

14 Şubat 2020, Cuma 10:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'daki 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı belirtilirken, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 15, Erzurum'da 13, Ardahan'da 10, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 85, Cıbıltepe'de 70 ve Ergan'da 63 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don görülmesin beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

İstanbul'da yağış beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İHA


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