Türkiye İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

Türkiye

İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlı hava için uyarı yapıldı.

04 Mart 2020, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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Hava durumu 4 Mart raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere bugün Ege Bölgesi’nde yağmurun etkili olması beklenirken yağışlı havanın yarın İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege için rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

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