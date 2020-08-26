Türkiye İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

Türkiye

İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

Trakya ve İstanbul'un batı ilçeleri için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 09:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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