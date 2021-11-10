Türkiye İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

Türkiye

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel alımı yapacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:51 Son Güncelleme:
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İlanda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İİB)

Uzman Yardımcısı kadrosu için yedi (7),

Bilgisayar Programcısı kadrosu için bir (1),

İdari Memur kadrosu için iki (2),

olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

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