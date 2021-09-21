En çok öğrenci ve öğretmenin bulunduğu İstanbul'da yüz yüze eğitimde iki haftalık süreç bitti, üçüncü haftaya başlandı. Bu süreçte okullar nasıl sınav verdi? Öğretmen ve öğrencilerde vaka sayıları ne oldu? Sayılar beklentilerin altında mı? Alınan önlemler neler?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okullardaki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi.

Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul'umuza 6 bin destek personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfaktanlar dağıtıldı.

İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı.

TEMİZLİK VE HAVALANDIRMA SİSTEMATİK OLARAK YAPILIYOR

Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor öğretmenler dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor. Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor.

Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.



