Bu yıl ocak-kasım arasında, İstanbul ile Atatürk havalimanlarından seyahat eden toplam yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 97 bin 807 kişi artarak, 63 milyon 370 bin 291'e yükseldi. İlk etabının birinci fazı 29 Ekim 2018'de resmi törenle açılan İstanbul Havalimanı, büyük taşınmanın 7 Nisan'da sona ermesiyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Kurulduğu günden bu yana birçok iç ve dış hat seferine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan da 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından, sadece özel seferler ve kargo uçuşları yapıldı.

Toplam 63 milyon 370 bin 291 yolcu misafir edildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre, Atatürk Havalimanı, bu yılın ocak-kasım döneminde iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 olmak üzere 16 milyon 72 bin 534 yolcuyu ağırladı.

İstanbul Havalimanı'nda ise aynı dönemde toplam 47 milyon 297 bin 757 yolcu seyahat etti. Bu dönemde, yolcuların 11 milyon 517 bin 499'u iç hat, 35 milyon 780 bin 258'i dış hatlardaki seferleri kullandı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde, İstanbul ve Atatürk havalimanlarında toplam 63 milyon 370 bin 291 yolcu misafir edildi.

Geçen yılın aynı döneminde iki havalimanında iç ve dış hat uçuşlarıyla seyahat eden yolcu sayısı ise 63 milyon 272 bin 484 olarak hesaplandı. Böylece, bu yılın 11 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre 97 bin 807 yolcu artışı sağlandı.

Seferlerde geçen yıla göre artış yaşandı

Bu yılın ocak-kasım döneminde Atatürk Havalimanı'nda iç hatta 38 bin 125, dış hatta 97 bin 512 sefer düzenlendi. Havalimanından 11 ayda toplam 135 bin 637 geliş-gidiş seferi yapıldı.

Nisandan itibaren tam kapasite hizmet veren ve hava trafiği gittikçe artan İstanbul Havalimanı'nda ise bu yılın ocak ile kasım aylarında toplam 295 bin 163 sefer icra edildi. Seferlerin 74 bin 110'u iç hat, 221 bin 53'ü dış hatta yapıldı.

İstanbul'daki iki havalimanından 11 ayda, 430 bin 800 iç ve dış hat seferi icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul ve Atatürk havalimanlarından 428 bin 473 sefer yapılırken, bu senenin ocak-kasım dönemindeki artış, 2 bin 327 sefer olarak belirlendi.

AA