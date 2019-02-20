Kandilli Rasathanesi depremin Merkez üssünü Çanakkale Ayvacık, şiddetini ise 5.4 olarak açıkladı. 21.23'te meydana gelen depremin derinliğinin 8.4 olduğu bildirildi.

AFAD AÇIKLADI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu..

BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı açıklamada depremin 45 saniye sürdüğünü ifade etti. Gökhan, "Değişik alttan gelen bir darbe ile geldi. Şiddetli bir deprem oldu 45 saniye sürdü. Herhangi bir sıkıntı yok. Yatay atımlı değil dikey atımlı bir depremdi." şeklinde konuştu.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Çanakkale'deki deprem sonrası panik! Halk sokağa döküldü

HALK SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yıkılacağını düşündüm." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.





AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN DEPREM YORUMU

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan depremin ardından "2019-2025’i yoğun depremlerle geçirebiliriz. Çanakkale Biga ‘da bir yoğunlaşma var." şeklinde konuştu.

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ÇANAKKALE'DE 24 DEPREM DAHA

Çanakkale beşik gibi sallanıyor. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası 24 artçı deprem oldu.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir.

Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."