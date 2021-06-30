Uzun bir maratondan çıkan öğrenciler LGS’yi geride bıraktı. İyi bir üniversite kazanmak için, iyi bir lisede eğitim almak gerektiğinin bilincin olan öğrenciler, LGS için büyük hazırlıklar yapmıştı. 6 Haziran’da sınava giren öğrencilerin LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih kılavuzu da açıklandı. Şimdi öğrenciler bu tercih kılavuzuna göre istedikleri okulları belirleyecek. Bu haberimizde sizler için İstanbul Ankara ve İzmir’deki Anadolu Liselerinin yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını sıraladık.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DAKİ ANADOLU LİSELERİNİN YÜZDELİK DİLİMLERİ

MEB’İN resmi sitesinden açıklanan duyuruya göre öğrenciler tercih kılavuzuna erişim sağlamaya başladı. 1 milyon 200 bin öğrencinin başvurduğu LGS’de tercih kılavuzu 30 Haziran itibarıyla yayınlandı.

Anadolu Lisesi’ne gitmek isteyen öğrenciler için İstanbul’da toplamda 89 okul bulunurken, İzmir’de 23 Anadolu Lisesi, Ankara’da ise 24 adet mevcut.

İSTANBUL’DAKİ ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ – İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ – Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ – İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ – Fransızca (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 472,34

En yüksek yüzdelik dilim: 1,77

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ – (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,1

En yüksek yüzdelik dilim: 1,99

En düşük yüzdelik dilim: 1,37

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ – (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 467,44

En yüksek yüzdelik dilim: 2,26

En düşük yüzdelik dilim: 1,32

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ – (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 465,87

En yüksek yüzdelik dilim: 2,44

En düşük yüzdelik dilim: 1,5

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,3

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ – (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 464,14

En yüksek yüzdelik dilim: 2,63

En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ – (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 463,5

En yüksek yüzdelik dilim: 2,69

En düşük yüzdelik dilim: 1,14

BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ – (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 447,39

En yüksek yüzdelik dilim: 4,75

En düşük yüzdelik dilim: 1,25

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ – (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,26

En yüksek yüzdelik dilim: 4,76

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

KARTAL ANADOLU LİSESİ – Almanca – (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 446,79

En yüksek yüzdelik dilim: 4,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,83

SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ – (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 446,56

En yüksek yüzdelik dilim: 4,85

En düşük yüzdelik dilim: 2,07

PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ – (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 445,98

En yüksek yüzdelik dilim: 4,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,53

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ – (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 451,5

En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

En düşük yüzdelik dilim: 1,82

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ – (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 451,34

En yüksek yüzdelik dilim: 4,22

En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ – (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca – (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 448,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ – (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 447,54

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ – (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 461,49

En yüksek yüzdelik dilim: 2,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ – (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 460,79

En yüksek yüzdelik dilim: 3,02

En düşük yüzdelik dilim: 1,57

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ – (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 458,65

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 1,66

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ – (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,12

En yüksek yüzdelik dilim: 3,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,01

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ – (MALTEPE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,85

En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ – (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,6

En yüksek yüzdelik dilim: 3,53

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

2021 YILI ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİNİN TÜMÜNE BURAYI TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ