Türkiye İstanbul kara teslim oldu! Toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

İstanbul kara teslim oldu! Toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

Türkiye

İstanbul kara teslim oldu! Toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu. Bahçelievler'de de kar yağışı nedeniyle aksayan ulaşımda vatandaşlar, duraklarda uzun süre otobüs bekledi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 19:58 Son Güncelleme:
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İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.


OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bahçelievler'de, kar yağışı nedeniyle aksayan ulaşımda vatandaşlar, duraklarda uzun süre otobüs bekledi. 

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde işe ya da evine giden vatandaşlar, D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiindeki otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçları ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, otobüs duraklarında uzun süre bekledi. 

"MİLLET KAR YAĞACAĞINI BİLE BİLE KABAK LASTİKLE YOLA ÇIKAR"

Durakta bekleyen Ali Safa, "Yapacak bir şey yok. Kar yağar, yollar etkilenir. Trafik tıkanır, arabalar yolda kalır. Millet, kar yağacağını bile bile kabak lastikle yola çıkar. Kaza yapar. Başkalarının ulaşımını engeller" dedi.

"40 DAKİKADIR BEKLİYORUM"

Salih İlhan ise "Hava muhalefeti çok fena. İnsanlar koşturarak işe gitmeye çalışıyorlar. İşe gidiyorum. Servisi bekliyorum ama yolda kalmış. 40 dakikadır bekliyorum. Geç kaldık ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.  

Zeki GÜNAL - Ahmet YEŞİLMEN / Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL (DHA)

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