Emlak Konut GYO İstanbul’da iki büyük arazisini satma kararı aldı. Başakşehir’in Kayabaşı semtinde bulunan biri 39 bin 31 metrekare, diğeri ise 20 bin metrekare olan araziler açık artırma usulü ile satılacak.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Emlak Konut’tan KAP’a yapılan açıklamaya göre arazilerin muhammen bedeli KDV dahil 267.860.000 lira olarak belirlendi.

Satış Emlak Konut GYO Genel Müdürlük binasında 11/07/2019 tarihinde saat 11:00’da yapılacak.

Satışa konu olan araziler hem konut hem de ticaret alanı olarak kullanılabilecek.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Toplam muhammen bedeli KDV Dahil 267.860.000,00 TL (KDV Hariç 227.000.000,00 TL) olan Şirketimiz bünyesindeki 2 adet arsa nitelikli taşınmaz 11.07.2019 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürlük Binasında saat 11:00' da açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır.