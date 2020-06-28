İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını çıktı! İtfaiye müdahale ediyor
İstanbul'un yeşillik alanlarından olan Kayışdağı'nda bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
28 Haziran 2020, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.
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