Türkiye İstanbul Kent Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Kent Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 25 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.Açıklaması yapıldı.

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