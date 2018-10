İstanbul Kültür Sanat Sezonu açılışına ünlü isimler akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlediği açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Başta Orhan Gencebay, Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan, Fettah Can ve İskender Pala gibi isimlerin katıldığı açılış programına çok sayıda sinemacı, sanatçı, il ve ilçe protokolü ve onlarca vatandaş da katılım sağladı.

Gecede Hasan Kaçan, “Heredot Cevdet'ten Bir İstanbul Hikayesi" ile sahne aldı. Katılımcılar Kaçan'ın anlattığı İstanbul hikayelerini ilgiyle seyretti. Gece, İstanbul Orkestralar Müdürlüğü Türk Sanat Musikisinin verdiği konserle devam etti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN KÜLTÜR SANAT SEZONUNA TAM NOT

İBB'nin düzenlediği etkinlikleri her zaman sevdiğini kaydeden sanatçı Emel Sayın, “Bu etkinlikler her kesime hitap ediyor. Bu tarz etkinliklerin her zaman devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'un önemine değinen Yazar İskender Pala, “Bu şehrin duvarlarını kültürle öresiye kadar, bu şehrin bütün yaşayanlarına kültürü yayasıya ve nezaketi ruhlarına işleyesiye kadar kültür diyorum. Kültür ve sanatın insan ruhuna olan etkisinden yola çıkarak bu ortamların çoğalmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sanatçı Yavuz Bingöl “Daha çok sanat, daha çok edebiyat, daha çok sinema olmalı. Bu faaliyetler ben çok önemsiyorum. İstanbul merkezli bu etkinliklerin Anadolu'ya da yayılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatın ve kültürün eğitim alanından başlanması gerektiğine vurgu yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Mehmet Karaca, “Sanatsız medeniyet olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden üniversite olarak hem sanat, hem sosyal hem de teknoloji alanında sahadayız" diye konuştu.

“ÇIĞIR AÇAN ESERLER ORTAYA KOYAN BİR İSTANBUL HAYALİMİZ VAR"

“Kültür sanatın en güzel eserlerinin sergilendiği bir şehir olmanın ötesinde; tarihinde olduğu gibi 'çığır açan eserler' ortaya koyan bir İstanbul hayalimiz var" diyen Başkanı Mevlüt Uysal ise, şunları söyledi:

“Hikâyemizi anlatırken, bu coğrafyadaki idealimizi yansıtacak, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarına cevap verecek eserlerin üretilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden; köklü bir geçmişe sahip medeniyetimize 'yeni bir ruh' verecek kültür sanat için, aklı ve gönlü bu topraklarda olan sanatçıların hissiyatına ihtiyaç duyuyoruz. Ben bu beklentinin bir hayal olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberliği, Kültür Sanat alanında neden olmasın? Ben bu cevherin bütün sanatçılarımızda aslında var olduğuna inanıyorum."