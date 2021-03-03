Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

03 Mart 2021, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır."açıklaması yapıldı.

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