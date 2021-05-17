Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu  hükümlerine  tabi  olmak  üzere  devamlı  statüde  istihdam  edilecek  Öğretim  Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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