Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2021 olarak belirtildi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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