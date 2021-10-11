İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
11 Ekim 2021, Pazartesi 17:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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