Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 4 öğretim üyesi alınacak. İşte İstanbul Kültür Üniversitesi ilanının başvuru şartları ve detaylar.

13 Ocak 2021, Çarşamba 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaat  süresi  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  olup,  başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlana son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirtildi. Başvurular ise şahsen ve e posta ile alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kolay soru
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplanacak