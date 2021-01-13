Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

İlana son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirtildi. Başvurular ise şahsen ve e posta ile alınacak.

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