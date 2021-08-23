Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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