Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

25 Şubat 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Detaylar için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sakin olun, izdiham yaratmayın lütfen!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin aradığı 7 korona sorusu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2’nci cephe
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci doğruydu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Banu Şen
Geleceğimiz tarımda
Banu Şen
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak