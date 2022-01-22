Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Aydındere Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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