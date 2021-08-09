Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi yabancı diller bölümüne öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi yabancı diller bölümüne öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Kültür Üniversitesi yabancı diller bölümüne öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim görevlisi alıyor.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Hakan Çelik
İşte Güney Kore mucizesi
Hakan Çelik
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 iç denetçi alacak